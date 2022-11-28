Мавпячу віспу перейменують на mpox

Деталі

Мавпяча віспа отримала свою назву тому, що вірус був спочатку ідентифікований у мавп, яких містили для досліджень у Данії в 1958 р., але хвороба виявляється у ряду тварин і найчастіше у гризунів.

З початку травня відзначається сплеск інфекцій мавпячої віспи серед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, за межами африканських країн, де вона тривалий час була ендемічною.

«Коли на початку цього року спалах мавпячої віспи поширився, расистські та стигматизуючі висловлювання в Інтернеті, в інших умовах та в деяких спільнотах спостерігалися та повідомлялися ВООЗ», — йдеться у заяві агентства охорони здоров'я ООН.

Контекст

Хвороба була вперше виявлена ​​у людей 1970 року в Демократичній Республіці Конго, і з того часу поширення серед людей здебільшого обмежувалося деякими країнами Західної та Центральної Африки.

Але в травні випадки захворювання, що викликає лихоманку, біль у м'язах і великі фурункулові ураження шкіри, почали швидко поширюватися по світу.

24 липня ВООЗ оголосила найвищий рівень тривоги, класифікувавши хворобу як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, поряд з Covid-19.

Цього року ВООЗ повідомила про 81 107 підтверджених випадків та 55 випадків смерті зі 110 країн.

10 найбільш постраждалих країн світу: США (29 001), Бразилія (9 905), Іспанія (7 405), Франція (4 107), Колумбія (3 803), Велика Британія (3 720), Німеччина (3 672), Перу ( 3444), Мексика (3292) і Канада (1449). На їхню частку припадає 86 відсотків від загальної кількості хворих.

Минулого тижня було зареєстровано 588 випадків. За останні чотири тижні 92 відсотки випадків були зареєстровані в Америці і шість відсотків у Європі.

Сімдесят одна країна не повідомила про нові випадки за останній 21 день.