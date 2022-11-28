Обезьяную оспу переименуют в mpox

ukru
19:57 • 15574 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 25520 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 74434 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 127854 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132244 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 109859 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103900 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90499 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111020 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136208 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

Украина начала формировать команду по контролю возможного перемирия: детали от МИД

14 марта, 10:42 • 34003 просмотра
Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

Демченко объяснил российскую тактику на границе Сумщины

14 марта, 10:55 • 41912 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 85475 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 38731 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 78943 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 228634 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 259150 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 197368 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 202725 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 15584 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 85475 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 116835 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119305 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126802 просмотра
Актуальное
Обезьяную оспу переименуют в mpox

Обезьяную оспу переименуют в mpox

Киев • УНН

 • 1371478 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Monkeypox будет переименована в mpox, объявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения во избежание стигматизации, связанной с существующим названием, передает УНН.

Детали

Обезьяна оспа получила свое название потому, что вирус был первоначально идентифицирован у обезьян, которых содержали для исследований в Дании в 1958 г., но болезнь проявляется у ряда животных и чаще всего у грызунов.

С начала мая отмечается всплеск инфекций обезьяньей оспы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, за пределами африканских стран, где она длительное время была эндемичной.

«Когда в начале этого года вспышка обезьяньей оспы распространилась, расистские и стигматизирующие высказывания в Интернете, в других условиях и в некоторых сообществах наблюдались и сообщались ВОЗ», — говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН.

Контекст

Болезнь была впервые обнаружена у людей 1970 года в Демократической Республике Конго, и с тех пор распространение среди людей в основном ограничивалось некоторыми странами Западной и Центральной Африки.

Но в мае случаи заболевания, вызывающего лихорадку, боли в мышцах и большие фурункуловые поражения кожи, начали быстро распространяться по миру.

24 июля ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги, классифицировав болезнь как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение, наряду с Covid-19.

В этом году ВОЗ сообщила о 81 107 подтвержденных случаях и 55 случаях смерти из 110 стран.

10 наиболее пострадавших стран мира: США (29 001), Бразилия (9 905), Испания (7 405), Франция (4 107), Колумбия (3 803), Великобритания (3 720), Германия (3 672) ), Перу (3444), Мексика (3292) и Канада (1449). На их долю приходится 86 процентов общего количества больных.

На прошлой неделе было зарегистрировано 588 случаев. За последние четыре недели 92 процента случаев были зарегистрированы в Америке и шесть процентов в Европе.

Семьдесят одна страна не сообщила о новых случаях за последний 21 день.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы