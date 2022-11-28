Обезьяную оспу переименуют в mpox
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Monkeypox будет переименована в mpox, объявила в понедельник Всемирная организация здравоохранения во избежание стигматизации, связанной с существующим названием, передает УНН.
Детали
Обезьяна оспа получила свое название потому, что вирус был первоначально идентифицирован у обезьян, которых содержали для исследований в Дании в 1958 г., но болезнь проявляется у ряда животных и чаще всего у грызунов.
С начала мая отмечается всплеск инфекций обезьяньей оспы среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, за пределами африканских стран, где она длительное время была эндемичной.
«Когда в начале этого года вспышка обезьяньей оспы распространилась, расистские и стигматизирующие высказывания в Интернете, в других условиях и в некоторых сообществах наблюдались и сообщались ВОЗ», — говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН.
Контекст
Болезнь была впервые обнаружена у людей 1970 года в Демократической Республике Конго, и с тех пор распространение среди людей в основном ограничивалось некоторыми странами Западной и Центральной Африки.
Но в мае случаи заболевания, вызывающего лихорадку, боли в мышцах и большие фурункуловые поражения кожи, начали быстро распространяться по миру.
24 июля ВОЗ объявила самый высокий уровень тревоги, классифицировав болезнь как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, имеющую международное значение, наряду с Covid-19.
В этом году ВОЗ сообщила о 81 107 подтвержденных случаях и 55 случаях смерти из 110 стран.
10 наиболее пострадавших стран мира: США (29 001), Бразилия (9 905), Испания (7 405), Франция (4 107), Колумбия (3 803), Великобритания (3 720), Германия (3 672) ), Перу (3444), Мексика (3292) и Канада (1449). На их долю приходится 86 процентов общего количества больных.
На прошлой неделе было зарегистрировано 588 случаев. За последние четыре недели 92 процента случаев были зарегистрированы в Америке и шесть процентов в Европе.
Семьдесят одна страна не сообщила о новых случаях за последний 21 день.