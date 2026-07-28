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Сенаторы США согласовали законопроект о новых санкциях против россии и Ирана - предусмотрены 500% пошлины

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

Двухпартийная группа сенаторов согласовала законопроект, позволяющий президенту Трампу вводить 500% пошлины на российские товары. Документ также предусматривает дополнительные тарифы для крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Сенаторы США согласовали законопроект о новых санкциях против россии и Ирана - предусмотрены 500% пошлины

В Сенате США двухпартийная группа законодателей достигла договоренности по законопроекту, который предоставит президенту Дональду Трампу новые полномочия для введения санкций против россии и Ирана. Документ предусматривает возможность введения 500% пошлин на российские товары, а также дополнительных тарифов против крупнейших покупателей российских энергоносителей, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Законопроект, который активно продвигал покойный сенатор Линдси Грэм, получил поддержку президента США Дональда Трампа. Процедурное голосование по документу в Сенате запланировано на вторник

- говорится в сообщении.

Документ продлевает действие Закона о санкциях против Ирана до 2031 года и расширяет санкционное давление на российский энергетический сектор. Он позволяет президенту США вводить 500% пошлины на российские товары, импортируемые в США, а также дополнительные 100% пошлины в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа и пяти стран, которые помогают москве обходить энергетические санкции.

По данным Bloomberg, в последний момент в законопроект внесли изменения, которые ограничивают действие новых тарифных полномочий президента пятью годами.

В то же время агентство отмечает, что принятие документа может осложнить торговые отношения США с Китаем и Индией, которые остаются крупнейшими покупателями российских энергоносителей. Часть демократов также выражает обеспокоенность, что закон может стать юридическим основанием для более широкого применения пошлин администрацией Трампа.

Ожидается, что Сенат может одобрить законопроект уже на этой неделе. В то же время Палата представителей ушла на августовские каникулы, поэтому окончательно законом документ может стать не ранее сентября.

Сенаторы США внесли изменения в законопроект о санкциях против россии, расширив его действие на Иран28.07.2026, 16:10 • 2362 просмотра

Андрей Тимощенков

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