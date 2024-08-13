Сенатор США предлагает Украине привлечь пилотов F-16 с Запада

Украина могла бы пригласить западных пилотов F-16 на пенсии, которые хотят воевать за свободу, сражаться на своей стороне. Об этом в понедельник, 12 августа, заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм во время брифинга по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает УНН.

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"Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока не обучат своих пилотов", - заявил он.

По мнению сенатора, так Украина таким образом сможет использовать предоставленные партнерами самолеты F-16 раньше, в то время как украинские пилоты будут проходить соответствующее обучение.

Грэм добавил, что он собирается поднять этот вопрос в США после возвращения.

"Мое сообщение таково: нам нужно быть полностью вовлеченными. Вот что я хочу увидеть в 2024 году: я собираюсь поднять этот вопрос. Я прошу президента Байдена, прежде чем он покинет пост, обеспечить все, чтобы это приглашение было выдано", - добавил Линдси Грэм.

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