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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США: обсудили военную помощь

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 18:08  •  18330 просмотра

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Президент Украины обсудил с делегацией Сената США важность передачи военной помощи. Сенаторы поддержали Украину и предложили новый законопроект 'Помогай Украине'.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Сената США - сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Стороны обсудили важность передачи военной помощи Украине, а также возможность выделения еще одного пакета военной помощи, передает УНН.

Детали

Мы благодарны за то, что это уже не впервые во время войны вы осуществляете такой важный сигнал, прибываете сюда, поддерживаете Украину и украинцев

- сказал Зеленский.

Ричард Блюменталь заявил, что они прибыли в Украину, чтобы передать сообщение о важности передачи военной помощи, о возможности выделения еще одного пакета военной помощи.

Надеюсь, что это произойдет до конца этого года, мы будем работать над этим постоянно. Мы также предлагаем новый законопроект, который будет называться "Помогай Украине". В нем будет закреплено как раз двухпартийную подготовку, и мы хотели бы, чтобы это было закреплено на уровне закона, а не только на уровне решения президента. Вы защищаете собственную безопасность, и собственную свободу так же, как и свободу других. Мы бы хотели подчеркнуть важность нашего альянса. Мы были на заводе беспилотников, наверное, будем как-то покупать у вас беспилотники

 - сказал Блюменталь.

В то же время Линдси Грэм заявил, что спустя 2,5 года войны Украина продолжает стоять на своих позициях.

Еще и зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством и вы демонстрируете многое, что я никогда не видел. Говорили, что Киев падет за три дня, но видите как обернулось. Вы уже на территории России. Это смело и прекрасно. Я рад, что вы нам об этом не сказали, не предупредили. Вместо этого вы это сделали. Теперь россияне уже платят цену и это правильно

- отметил Грэм.

Напомним,

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который сегодня прибыл с визитом в Киев, поддержал решение Украины начать наступательную операцию в курской области рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
lindsi-gremЛиндси Грэм
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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