Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

Американский сенатор США Линдси Грэм во время своего визита в Украину встретился с народными депутаты. Они обсудили усилия Верховной Рады на пути к европейской интеграции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Посольство США в Украине.

Мы провели замечательную встречу с Сенатором США Линдси Грэмом и народными депутатами Верховной Рады, чтобы обсудить текущие усилия Верховной Рады Украины на пути к европейской интеграции - говорится в сообщении посольства.

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