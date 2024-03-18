Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
  •  102376 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
  •  104040 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  111427 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  184040 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  189064 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186787 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170193 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117663 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129524 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121772 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

Во время своего визита в Украину сенатор США Линдси Грэм встретилась с украинскими парламентариями, чтобы обсудить усилия Украины на пути к европейской интеграции.

политика •   •  8757 просмотра
Сенатор США Линдси Грэм обсудил с нардепами европейскую интеграцию Украины

Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Польские фермеры блокируют границу с Германией на двух пунктах пропуска, пропуская только автомобили экстренных служб.

Новости Мира •   •  7935 просмотра
Польские фермеры начали блокировать границу с Германией - СМИ

Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали исторический Меморандум о сотрудничестве между Киевской областью и штатом Вашингтон - первое подобное соглашение между украинским регионом и штатом США, направленное на уменьшение потерь от российской агрессии, восстановление экономики Украины и расширение инвестиций.

Война •   •  13133 просмотра
Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Из-за забастовок задержки скоропортящихся товаров на польско-украинской границе увеличились порой до 7 дней.

Экономика •   •  10921 просмотра
Задержки скоропортящихся товаров на польской границе из-за блокады достигают 7 дней - ассоциация

Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера

Волонтер во Львове Кирилл Таран был задержан военнослужащими за отказ предъявить военно-учетные документы и пройти медицинский осмотр. Также он спровоцировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Общество •   •  10343 просмотра
Силой запихнули в бус: во Львовском ТЦК прокомментировали задержание волонтера

Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам, заявив, что Украина выполнила все шаги, которых требовала Европейская комиссия для начала переговоров о вступлении в ЕС, и ожидает решения относительно практического начала переговоров.

политика •   •  11121 просмотра
Кулеба - министрам ЕС: надеемся на решение о практическом начале переговоров о присоединении

К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак

33 страны присоединились к Международной коалиции за возвращение украинских детей во главе с Украиной и Канадой, которая имеет целью приумножить усилия по возвращению украинских детей, депортированных в Россию.

Война •   •  11506 просмотра
К Международной коалиции за возвращение украинских детей присоединилось уже более 30 стран - Ермак

На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

россия официально использовала северокорейские ракеты Hwasong-11 для удара по Украине, что подтверждено экспертами.

Война •   •  11198 просмотра
На Харьковщине официально подтвержден один случай применения врагом ракет производства КНДР - облпрокуратура

Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

Украина сталкивается с трудностями в приобретении боеприпасов советских времен непосредственно у балканских стран из-за влияния россии и внутреннего законодательства, поэтому она полагается на страны-посредники, такие как члены ЕС или США, чтобы приобрести такие боеприпасы.

Война •   •  45497 просмотра
Балканские страны не продают напрямую вооружение Украине: почему и как приходится действовать МОУ

ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД

Совет ЕС решил выделить дополнительные 5 миллиардов евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира, о чем сообщили в МИД.

Война •   •  12548 просмотра
ЕС утвердил дополнительные 5 млрд евро на военную поддержку Украины - МИД