Президент подписал законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10337 "О добропорядочном лоббировании", необходимый для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.

Детали

Как сообщается в пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта, в частности, является обеспечение правовых основ лоббирования в Украине в соответствии с международными практиками и стандартами, нормативно-правового регулирования взаимодействия должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления с заинтересованными сторонами и субъектами лоббирования.

Документ определяет:

- терминологию в сфере лоббирования;

- права и обязанности субъектов лоббирования;

- методы воздействия;

- правила этического поведения субъектов лоббирования;

- создание Реестра прозрачности держателем и администратором которого является Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции;

- порядок регистрации в Реестре прозрачности и исключения из него;

- доступ к Реестру прозрачности (открытый и бесплатный);

- отчетность субъекта лоббирования, которая вносится в Реестр прозрачности;

- механизмы контроля за деятельностью субъектов лоббирования путем мониторинга соблюдения законодательства по вопросам лоббирования.

Дополнение

Как уточнил нардеп Ярослав Железняк, закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее чем 01 января 2025 года.

Напомним

23 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, принятие которого было необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.