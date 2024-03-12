Президент подписал законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
  •  100157 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
  •  118489 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  117604 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  111094 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  113299 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  104861 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  188817 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177716 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  173458 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  275619 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

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11 марта 2024, 08:40  •  160497 просмотра
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8 марта 2024, 15:00  •  245691 просмотра
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Президент Зеленский подписал закон о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о членстве в ЕС, который определяет правила лоббирования, создает Реестр прозрачности и регулирует взаимодействие между чиновниками и заинтересованными сторонами.

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Президент подписал законопроект о лоббизме, необходимый для переговоров о членстве в ЕС

В Украине зафиксировали рекорд по самому массовому чтению поэмы "Катерина" Тараса Шевченко

В Украине установлен рекорд по самому массовому чтению поэмы Тараса Шевченко "Катерина" с участием 210 участников из 22 стран мира, организованного Министерством культуры и информационной политики.

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В Украине зафиксировали рекорд по самому массовому чтению поэмы "Катерина" Тараса Шевченко

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку после недель бандитского насилия в стране

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри уйдет в отставку после формирования переходного совета и назначения временного премьер-министра, который возглавит страну на фоне эскалации бандитского насилия.

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Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подал в отставку после недель бандитского насилия в стране

Первым условием для переговоров по окончанию войны является прекращение агрессии рф - Ватикан

Ватикан разъяснил, что россия должна сначала прекратить свою агрессию в Украине как условие для переговоров о прекращении войны, подчеркнув, что прекращение агрессии - это ответственность агрессора, а не жертвы.

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Первым условием для переговоров по окончанию войны является прекращение агрессии рф - Ватикан

Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф были проблемы со светом в двух областях - Минэнерго

Из-за избытка электроэнергии Украина передала 1488 МВт-ч избыточной электроэнергии в Польшу. Российские обстрелы вызвали новые повреждения электросетей в Днепропетровской и Черниговской областях.

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Украина передавала излишки электричества Польше, из-за обстрелов рф были проблемы со светом в двух областях - Минэнерго

В Бердянске утром слышали взрыв: что известно

В Бердянске было громко, местные жители сообщают, что слышали взрыв и видели дым со стороны въезда со стороны Мариуполя.

Война •   •  12005 просмотра
В Бердянске утром слышали взрыв: что известно

Помог вывезти отснятый материал: полицейский среди тех, благодаря кому мир увидел оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

Сотрудник полиции Владимир Никулин помог съемочной группе оскароносного документального фильма "20 дней в Мариуполе" выехать из осажденного города с кадрами, разоблачающими российские зверства.

Общество •   •  13735 просмотра
Помог вывезти отснятый материал: полицейский среди тех, благодаря кому мир увидел оскароносный фильм "20 дней в Мариуполе"

Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

Зеленский считает, что Макрон изменил свою позицию относительно "неизбежного поражения россии", потому что путин обманул его лично. Макрон понял, что защита Украины означает защиту Франции и Европы.

Война •   •  18834 просмотра
Зеленский о изменении позиции Макрона: "Он понял, что путин обманул его лично"

В Disney объяснили, почему вырезали победу "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскара"

Компания Disney Entertainment назвала причиной исключения награды украинскому документальному фильму "20 дней в Мариуполе" из сокращенной международной телевизионной версии "Оскара" нехватку времени.

Война •   •  14917 просмотра
В Disney объяснили, почему вырезали победу "20 дней в Мариуполе" из международной телеверсии "Оскара"

Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа

Израиль проверил, был ли убит Марван Исса, второй по влиятельности лидер ХАМАС и заместитель Мохаммеда Дейфа, во время авиаудара в Газе во время продолжающегося конфликта.

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Израиль проверяет, уничтожил ли он в Газе второго по влиянию главаря ХАМАСа