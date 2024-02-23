Рада ухвалила закон про лобізм, який є вимогою на шляху до ЄС
Київ • УНН
Український парламент ухвалив у другому читанні законопроект про доброчесне лобіювання, необхідний для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про доброчесне лобіювання, ухвалення якого було необхідне для початку переговорів щодо членства в ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.
Деталі
Рада прийняла в цілому законопроєкт про лобізм №10337. Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 01 січня 2025. "За" - 236 депутатів
Він додав, що законопроект є важливим зобовʼязанням України до євроінтеграції в ЄС.
Окрім того, Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10373, який встановлює відповідальність за порушення по закону о лобізму.
Доповнення
В грудні Кабінет міністрів зареєстрував "Проект Закону про доброчесне лобіювання", необхідний для переговорів про членство в ЄС. Закон має на меті створити правові рамки для прозорого лобіювання відповідно до міжнародних стандартів