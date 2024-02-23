Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Киев • УНН
Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, принятие которого было необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Рада приняла в целом законопроект о лоббизме №10337. Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее чем 01 января 2025 года. "За" - 236 депутатов
Он добавил, что законопроект является важным обязательством Украины к евроинтеграции в ЕС.
Кроме того, Рада приняла в первом чтении законопроект №10373, который устанавливает ответственность за нарушение по закону о лоббизме.
Дополнение
В декабре Кабинет министров зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами
Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС
Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.
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