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Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Рада приняла закон о лоббизме, который является требованием на пути в ЕС

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 12:32  •  10591 просмотра

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Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, необходимый для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о добропорядочном лоббировании, принятие которого было необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Рада приняла в целом законопроект о лоббизме №10337. Закон вступает в силу только через два месяца после начала функционирования Реестра прозрачности от НАПК, но не позднее чем 01 января 2025 года. "За" - 236 депутатов

 - сообщил Железняк.

Он добавил, что законопроект является важным обязательством Украины к евроинтеграции в ЕС.

Кроме того, Рада приняла в первом чтении законопроект №10373, который устанавливает ответственность за нарушение по закону о лоббизме.

Дополнение

В декабре Кабинет министров зарегистрировал "Проект Закона о добропорядочном лоббировании", необходимый для переговоров о членстве в ЕС. Закон имеет целью создать правовые рамки для прозрачного лоббирования в соответствии с международными стандартами

Павел Башинский

Павел Башинский

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Rada adopts law on lobbying, which is a requirement on the way to the EU
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