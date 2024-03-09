Сенат США одобрил законопроект по финансированию правительства до сентября

Американский сенат поддержал по результатам процедурного голосования пакетный законопроект, который предусматривает финансирование правительства до конца 2024 финансового года (30 сентября), сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Проект закона предусматривает выделение более $460 млрд на финансирование ряда ведомств. В соответствии с регламентом процедурного голосования требовалась поддержка инициативы со стороны не менее 60 сенаторов. В итоге за нее проголосовали 63 парламентария, против высказались 35.

Теперь сенат должен провести основное голосование, которое позволит избежать частичного прекращения работы федерального правительства из-за нехватки финансирования. Если верхняя палата одобрит законопроект, документ отправит на подпись президенту США Джо Байдену.

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине