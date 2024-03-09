Сенат США схвалив законопроєкт щодо фінансування уряду до вересня
Київ • УНН
Сенат США схвалив законопроект про фінансування у розмірі 460 мільярдів доларів для забезпечення роботи уряду до 30 вересня 2024 року.
Американський сенат підтримав за результатами процедурного голосування пакетний законопроєкт, який передбачає фінансування уряду до кінця 2024 фінансового року (30 вересня), повідомляє Reuters, передає УНН.
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Проект закону передбачає виділення понад $460 млрд на фінансування низки відомств. Відповідно до регламенту процедурного голосування була потрібна підтримка ініціативи з боку щонайменше 60 сенаторів. У результаті за неї проголосували 63 парламентарі, проти висловилися 35.
Тепер сенат має провести основне голосування, яке дозволить уникнути часткового припинення роботи федерального уряду через брак фінансування. Якщо верхня палата схвалить законопроєкт, документ надішле на підпис президенту США Джо Байдену.
Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні13.02.24, 12:59 • 30874 перегляди