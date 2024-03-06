Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов
Киев • УНН
Сенат Италии одобрил участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.
Итальянские законодатели одобрили участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузового судоходства в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые угрожают морскому сообщению. Как пишет АР, об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, передает УНН.
Детали
По словам Антонио Таяни, миссия, начатая в прошлом месяце, является чисто оборонительной, но итальянские корабли будут иметь возможность защищать себя. В субботу итальянский эсминец Caio Duilio сбил беспилотник, запущенный хуситами в проливе между Аравийским полуостровом и Африканским рогом.
Задачей миссии будет самооборона, то есть нейтрализация прямых нападений на торговые суда под конвоем и отражение любых попыток захвата судов
Позже Сенат одобрил миссию 153 голосами против 0.
Сенаторы также одобрили участие Италии в гуманитарной миссии в Газе, а также миссию министерства юстиции для помощи в восстановлении гражданского общества в Украине.
Контекст
Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы проводят кампанию атак беспилотников и ракет на коммерческие суда в знак протеста против наступления Израиля в Газе против ХАМАСа, начатого в ответ на атаки ХАМАСа на Израиль, состоявшиеся 7 октября. Однако повстанцы часто выбирали мишенью суда, которые не имеют четкой связи с Израилем.
США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене25 февраля 2024, 02:06 • 30591 просмотр
Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов
Сенат Италии одобрил участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.
россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавший
В результате российского обстрела Никополя загорелся жилой дом, одна женщина получила ранения.
Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится
Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.
Украина готова к ограничениям на торговлю с ЕС для примирения с Польшей - Тарас Качка
Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы решить политический спор с Польшей, но призывает блок запретить импорт российского зерна.
Стоимость бензина А-95 выросла более чем на 2% всего за один день
Цена бензина А-95 в Украине за сутки выросла более чем на 2% на фоне прогнозов о подорожании топлива.
Тысячелетнее Городище на Ривненщине возвращается в государственную собственность
Решением суда тысячелетний археологический памятник в Ровенской области стоимостью 3,2 млн грн возвращен в государственную собственность после его незаконной приватизации.
В Черкасской области сообщено о подозрении клирику упц мп, который героизировал оккупантов
Клирику упц мп в Черкасской области сообщено о подозрении за оправдание и героизацию вооруженной агрессии России против Украины.
11 стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины - Минобороны
Одиннадцать стран присоединились к ІТ-коалиции в поддержку Украины, и уже накоплено достаточно взносов для первых закупок по приоритетным запросам.
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
Хотя движение на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией является свободным, в последнее время наблюдается увеличение очередей, поскольку водители ищут альтернативные маршруты из-за блокировки на границе с Польшей.
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Пограничники фиксируют попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть из рф, но в последнее время, по словам Андрея Демченко, их активность снизилась.