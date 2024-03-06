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Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов

Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 11:15  •  2277 просмотра

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Сенат Италии одобрил участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.

Итальянские законодатели одобрили участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузового судоходства в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые угрожают морскому сообщению. Как пишет АР, об этом заявил министр иностранных дел Антонио Таяни, передает УНН.

Детали

По словам Антонио Таяни, миссия, начатая в прошлом месяце, является чисто оборонительной, но итальянские корабли будут иметь возможность защищать себя. В субботу итальянский эсминец Caio Duilio сбил беспилотник, запущенный хуситами в проливе между Аравийским полуостровом и Африканским рогом.

Задачей миссии будет самооборона, то есть нейтрализация прямых нападений на торговые суда под конвоем и отражение любых попыток захвата судов

- заявил Таяни.

Позже Сенат одобрил миссию 153 голосами против 0.

Сенаторы также одобрили участие Италии в гуманитарной миссии в Газе, а также миссию министерства юстиции для помощи в восстановлении гражданского общества в Украине.

Контекст

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы проводят кампанию атак беспилотников и ракет на коммерческие суда в знак протеста против наступления Израиля в Газе против ХАМАСа, начатого в ответ на атаки ХАМАСа на Израиль, состоявшиеся 7 октября. Однако повстанцы часто выбирали мишенью суда, которые не имеют четкой связи с Израилем.

США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене25 февраля 2024, 02:06 • 30591 просмотр

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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