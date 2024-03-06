Сенат Італії схвалив участь у військово-морській місії ЄС із захисту кораблів у Червоному морі від нападів хуситів
Київ • УНН
Сенат Італії схвалив участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажних суден у Червоному морі від нападів повстанців-хуситів у Ємені.
Італійські законодавці схвалили участь країни у військово-морській місії ЄС із захисту вантажного судноплавства в Червоному морі від нападів повстанців-хуситів у Ємені, які загрожують морському сполученню. Як пише АР, про це заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні, передає УНН.
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За словами Антоніо Таяні, місія, розпочата минулого місяця, є суто оборонною, але італійські кораблі матимуть можливість захищати себе. У суботу італійський есмінець Caio Duilio збив безпілотник, запущений хуситами в протоці між Аравійським півостровом і Африканським рогом.
Завданням місії буде самооборона, тобто нейтралізація прямих нападів на торгові судна під конвоєм і відбиття будь-яких спроб захоплення суден
Пізніше Сенат схвалив місію 153 голосами проти 0.
Сенатори також схвалили участь Італії в гуманітарній місії в Газі, а також місію міністерства юстиції для допомоги у відновленні громадянського суспільства в Україні.
Контекст
Підтримувані Іраном єменські хусити проводять кампанію атак безпілотників і ракет на комерційні судна на знак протесту проти наступу Ізраїлю в Газі проти ХАМАСу, розпочатого у відповідь на атаки ХАМАСу на Ізраїль, що відбулися 7 жовтня. Однак повстанці часто обирали мішенню судна, які не мають чіткого зв'язку з Ізраїлем.
США і Великобританія завдали авіаударів по 18 об'єктах хуситів в Ємені25.02.24, 04:06 • 33817 переглядiв