Селидово под ударом: на Покровском направлении Силы обороны отбили более 40 атак врага
Киев • УНН
За минувшие сутки состоялось 174 боевых столкновения, из которых 41 штурм на Покровском направлении. Наибольшая концентрация атак зафиксирована у Селидово, где враг активно применял авиацию и артиллерию.
Ситуация на фронте остается сложной. В общем, за прошедшие сутки состоялось 174 боевых столкновения. Активно российские войска наступали на Покровском направлении, где Силы обороны отбили 41 штурм врага. Наибольшая концентрация атак была вблизи Селидово. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.
Детали
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 77 авиаударов, в частности, сбросил 124 КАБ. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 208 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1600 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских командно-наблюдательных пункта, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство ПВО и две пушки противника.
На Харьковском направлении враг семь раз штурмовал наши позиции вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Враг активно задействовал для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 18 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого.
На Северском направлении украинские защитники отбили два штурма российских захватчиков вблизи Белогоровки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак в сторону Торецка и Щербиновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Красный Яр, Николаевка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 43 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Антоновки и Катериновки. Кроме этого, враг атаковал в сторону Новоселидовки, Острого, Дальнего, Константиновки, Елизаветовки.
На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.
На Ореховском направлении российские захватчики один раз безуспешно штурмовали позиции наших воинов.
Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.
Продолжается операция в Курской области. Авиация россиян продолжает бомбить свои села и города. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли 30 авиударов 45 КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Потери агрессора за сутки: более 1400 военных и десятки единиц техники27 октября 2024, 05:44 • 13908 просмотров