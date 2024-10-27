Потери агрессора за сутки: более 1400 военных и десятки единиц техники

За сутки захватчики потеряли 1440 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 27.10.24:

- Личный состав: 689 040 (+1440).

- Танки: 9113 (+4).

- Бронированные боевые машины: 18355 (+23).

- Артиллерийские системы: 19821 (+39).

- РСЗО: 1240.

- Средства ППО: 984.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17799 (+73).

- Крылатые ракеты: 2625.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 27560 (+100).

- Специальная техника: 3542 (+1).

Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении