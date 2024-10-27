Потери агрессора за сутки: более 1400 военных и десятки единиц техники
Киев • УНН
За минувшие сутки вражеские силы потеряли 1440 военных, 4 танка и 23 бронемашины. Общие потери врага с начала войны достигли 689 040 личного состава.
За сутки захватчики потеряли 1440 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери террористов за период с 24.02.22 по 27.10.24:
- Личный состав: 689 040 (+1440).
- Танки: 9113 (+4).
- Бронированные боевые машины: 18355 (+23).
- Артиллерийские системы: 19821 (+39).
- РСЗО: 1240.
- Средства ППО: 984.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 17799 (+73).
- Крылатые ракеты: 2625.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 27560 (+100).
- Специальная техника: 3542 (+1).
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