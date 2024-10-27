Втрати агресора за добу: понад 1400 військових та десятки одиниць техніки
Київ • УНН
За минулу добу ворожі сили втратили 1440 військових, 4 танки та 23 бронемашини. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 689 040 особового складу.
За добу загарбники втратили 1440 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати терористів за період з 24.02.22 по 27.10.24:
- Особовий склад: 689 040 (+1440).
- Танки: 9113 (+4).
- Броньовані бойові машини: 18355 (+23).
- Артилерійські системи: 19821 (+39).
- РСЗВ: 1240.
- Засоби ППО: 984.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 329.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 17799 (+73).
- Крилаті ракети: 2625.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 27560 (+100).
- Спеціальна техніка: 3542 (+1).
Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку25.10.24, 08:33 • 17249 переглядiв