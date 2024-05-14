Сейчас в Украине есть 50 тысяч доз вакцины от бешенства, которые предоставили международные партнеры

В Украине есть более 50 тысяч доз антирабической вакцины, предоставленных международными партнерами, и этого количества достаточно для проведения всех необходимых курсов лечения. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга, передает корреспондент УНН

Сейчас у нас в стране есть более 50 тысяч доз вакцины именно для оказания антирабической помощи. И это количество было нам точно также любезно предоставлено международными партнерами в качестве гуманитарной помощи - сказал Кузин.

Он отметил, что этого количества вполне достаточно для того, чтобы проводить адекватное количество курсов антирабической помощи.

Напомним

Для антирабической вакцинации против бешенства нужно всего 5 уколов, а не 40. Важно быстро обратиться к врачу при укусе неизвестного животного. В Украине действует сеть центров антирабической медицинской помощи, где пациент получает необходимую вакцинацию с первого дня обращения.

В Минздраве напомнили, что в случае укуса бродячего животного необходимо обязательно обратиться к врачу