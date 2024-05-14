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Зараз в Україні є 50 тисяч доз вакцини від сказу, які надали міжнародні партнери

Зараз в Україні є 50 тисяч доз вакцини від сказу, які надали міжнародні партнери

Київ • УНН

 • 16093 перегляди

Наразі в Україні є понад 50 тисяч доз антирабічної вакцини, наданої міжнародними партнерами в якості гуманітарної допомоги, що є достатнім для проведення всіх необхідних курсів лікування.

В Україні є понад 50 тисяч доз антирабічної вакцини, наданих міжнародними партнерами, і цієї кількості достатньо для проведення всіх необхідних курсів лікування. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу, передає кореспондент УНН

Зараз в нас в країні є понад 50 тисяч доз вакцини саме для надання антирабічної допомоги. І ця кількість була нам точно також люб'язно надана міжнародними партнерами в якості гуманітарної допомоги

- сказав Кузін.

Він зазначив, що цієї кількості цілком достатньо для того, щоб проводити адекватну кількість курсів антирабічної допомоги.

Нагадаємо

Для антирабічної вакцинації проти сказу потрібно лише 5 уколів, а не 40. Важливо швидко звернутися до лікаря при укусі невідомої тварини. В Україні діє мережа центрів антирабічної медичної допомоги, де пацієнт отримує необхідну вакцинацію з першого дня звернення.

У МОЗ нагадали, що у випадку укусу бродячої тварини необхідно обов'язково звернутися до лікаря14.05.24, 14:48 • 20886 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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