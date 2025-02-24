Сейчас новая администрация США, новая причина для того, чтобы общаться с путиным - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекратил общаться с владимиром путиным после Бучи, после военных преступлений. Но сейчас новая администрация США, новая причина для того, чтобы общаться с ним. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Я не буду давать советы президенту Трампу...Я думаю, что всегда хорошо иметь обсуждения с лидерами, особенно, когда есть разногласия. Я прекратил общаться с ним (путиным - ред.) после Бучи, после военных преступлений, потому что в то время мы не могли ничего получить от него. Сейчас большое изменение, есть новая администрация США, новый контекст, новая причина для того, чтобы общаться с путиным - сказал Макрон.

Макрон отметил, что он поделился своим опытом с Трампом.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они с президентом Дональдом Трампом сделали "существенные шаги вперед" во время сегодняшней встречи, подчеркнув общее желание построить мир, но предупредив, что этого не произойдет, если Украина будет вынуждена капитулировать.

Макрон заявил, что мир для Украины «не должен означать прекращение огня без гарантий»