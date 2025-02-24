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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
18:46 • 71867 просмотра

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 80509 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 87115 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
24 февраля, 16:40 • 93546 просмотра

Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией

ЕС планирует назначить совместного представителя для переговоров по Украине
24 февраля, 15:38 • 93912 просмотра

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Сейчас новая администрация США, новая причина для того, чтобы общаться с путиным - Макрон

Сейчас новая администрация США, новая причина для того, чтобы общаться с путиным - Макрон

Киев  •  УНН

 • 5900 просмотра

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Президент Франции объяснил, что прервал коммуникацию с путиным после военных преступлений в Буче. Макрон считает, что новая администрация США создает новый контекст для возобновления диалога.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прекратил общаться с владимиром путиным после Бучи, после военных преступлений. Но сейчас новая администрация США, новая причина для того, чтобы общаться с ним. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Я не буду давать советы президенту Трампу...Я думаю, что всегда хорошо иметь обсуждения с лидерами, особенно, когда есть разногласия. Я прекратил общаться с ним (путиным - ред.) после Бучи, после военных преступлений, потому что в то время мы не могли ничего получить от него. Сейчас большое изменение, есть новая администрация США, новый контекст, новая причина для того, чтобы общаться с путиным

- сказал Макрон.

Макрон отметил, что он поделился своим опытом с Трампом.

Дополнение

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они с президентом Дональдом Трампом сделали "существенные шаги вперед" во время сегодняшней встречи, подчеркнув общее желание построить мир, но предупредив, что этого не произойдет, если Украина будет вынуждена капитулировать.

Макрон заявил, что мир для Украины «не должен означать прекращение огня без гарантий»24.02.25, 23:02 • 10689 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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