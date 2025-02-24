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Зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним - Макрон

Зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним - Макрон

Київ • УНН

 • 24078 перегляди

Президент Франції пояснив, що перервав комунікацію з путіним після воєнних злочинів у Бучі. Макрон вважає, що нова адміністрація США створює новий контекст для відновлення діалогу.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що припинив спілкуватися з володимиром путіним після Бучі, після воєнних злочинів. Але зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з ним. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

Я не буду давати поради президенту Трампу...Я думаю, що завжди добре мати обговорення з лідерами, особливо, коли є розбіжності. Я припинив спілкуватися з ним (путіним - ред.) після Бучі, після воєнних злочинів, тому що в той час ми не могли нічого отримати від нього. Зараз велика зміна, є нова адміністрація США, новий контекст, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним

- сказав Макрон.

Макрон зазначив, що він поділився своїм досвідом з Трампом.

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони з президентом Дональдом Трампом зробили "суттєві кроки вперед" під час сьогоднішньої зустрічі, підкресливши спільне бажання побудувати мир, але попередивши, що цього не станеться, якщо Україна буде змушена капітулювати.

Макрон заявив, що мир для України "не повинен означати припинення вогню без гарантій"24.02.25, 23:02 • 26079 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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donald-trampДональд Трамп
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