Зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що припинив спілкуватися з володимиром путіним після Бучі, після воєнних злочинів. Але зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з ним. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

Я не буду давати поради президенту Трампу...Я думаю, що завжди добре мати обговорення з лідерами, особливо, коли є розбіжності. Я припинив спілкуватися з ним (путіним - ред.) після Бучі, після воєнних злочинів, тому що в той час ми не могли нічого отримати від нього. Зараз велика зміна, є нова адміністрація США, новий контекст, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним