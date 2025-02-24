Зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції пояснив, що перервав комунікацію з путіним після воєнних злочинів у Бучі. Макрон вважає, що нова адміністрація США створює новий контекст для відновлення діалогу.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що припинив спілкуватися з володимиром путіним після Бучі, після воєнних злочинів. Але зараз нова адміністрація США, нова причина для того, щоб спілкуватися з ним. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.
Я не буду давати поради президенту Трампу...Я думаю, що завжди добре мати обговорення з лідерами, особливо, коли є розбіжності. Я припинив спілкуватися з ним (путіним - ред.) після Бучі, після воєнних злочинів, тому що в той час ми не могли нічого отримати від нього. Зараз велика зміна, є нова адміністрація США, новий контекст, нова причина для того, щоб спілкуватися з путіним
Макрон зазначив, що він поділився своїм досвідом з Трампом.
Доповнення
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони з президентом Дональдом Трампом зробили "суттєві кроки вперед" під час сьогоднішньої зустрічі, підкресливши спільне бажання побудувати мир, але попередивши, що цього не станеться, якщо Україна буде змушена капітулювати.
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