Макрон заявив, що мир для України "не повинен означати припинення вогню без гарантій"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони з президентом Дональдом Трампом зробили "суттєві кроки вперед" під час сьогоднішньої зустрічі, підкресливши спільне бажання побудувати мир, але попередивши, що цього не станеться, якщо Україна буде змушена капітулювати. Про це УНН повідомляє з посилання на CNN.

Цей мир не повинен означати капітуляції України. Це не повинно означати припинення вогню без гарантій. Цей мир має забезпечувати український суверенітет і дозволяти Україні вести переговори з іншими зацікавленими сторонами - сказав Макрон на спільній прес-конференції з Трампом у Білому домі.

Президент Франції високо оцінив лідера США за його "рішення працювати з президентом Володимиром Зеленським і укласти таку важливу для США та України угоду щодо рідкісних земель, критичних мінералів, а також за предметні розмови з президентом Зеленським, виконуючи цей ключовий етап досягнення цієї угоди, яка є важливим зобов’язанням щодо суверенітету України".

Макрон додав, що "після розмови з президентом Трампом я повністю переконаний, що є шлях вперед", сказавши, що вони "поділяють однакові переконання" щодо встановлення міцного миру.

Трамп сказав, що, на його думку, Макрон погоджується з ним у "багатьох найважливіших питаннях", зокрема в тому, що зараз правильний час для припинення війни.

Доповнення

Трамп заявив, що може зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди щодо корисних копалин цього або наступного тижня.

Цього або наступного тижня: Трамп анонсував зустріч із Зеленським для підписання угоди