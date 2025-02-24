Макрон заявил, что мир для Украины «не должен означать прекращение огня без гарантий»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что они с президентом Дональдом Трампом сделали «существенные шаги вперед» во время сегодняшней встречи, подчеркнув общее желание построить мир, но предупредив, что этого не произойдет, если Украина будет вынуждена капитулировать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Этот мир не должен означать капитуляции Украины. Это не должно означать прекращение огня без гарантий. Этот мир должен обеспечивать украинский суверенитет и позволять Украине вести переговоры с другими заинтересованными сторонами - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Трампом в Белом доме.

Президент Франции высоко оценил лидера США за его «решение работать с президентом Владимиром Зеленским и заключить такое важное для США и Украины соглашение по редким землям, критическим минералам, а также за предметные разговоры с президентом Зеленским, выполняя этот ключевой этап достижения этого соглашения, которое является важным обязательством по суверенитету Украины».

Макрон добавил, что «после разговора с президентом Трампом я полностью убежден, что есть путь вперед», сказав, что они «разделяют одинаковые убеждения» по установлению прочного мира.

Трамп сказал, что, по его мнению, Макрон соглашается с ним во «многих важнейших вопросах», в частности в том, что сейчас правильное время для прекращения войны.

Дополнение

Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе.

На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения