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В отношении всех фигурантов из списка "десятки контрабандистов СНБО" открыты производства - СБУ

В отношении всех фигурантов из списка "десятки контрабандистов СНБО" открыты производства - СБУ

Киев  •  УНН

 • 11336 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В отношении всех фигурантов дела так называемой "десятки контрабандистов СНБО" открыты уголовные производства. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Цитата

"Относительно фигурантов санкционного списка, решение по которым было принято на заседании СНБО в рамках борьбы с контрабандой, сообщаем следующее: по ним ранее было открыто ряд соответствующих уголовных производств. Они расследуются как СБУ, так и другими правоохранительными органами", - сообщил Дехтяренко.

Детали

По его словам, о деталях дел СБУ сообщит сразу, когда это позволят процессуальные нормы и разглашение этих сведений не навредит расследованию.

"Отдельно отмечаем, что Служба безопасности осуществляет системную работу по защите национальных интересов Украины, в том числе в сфере экономической безопасности. Именно материалы СБУ легли в основу решений СНБО, в частности, и о введении санкций против так называемой "десятки контрабандистов". Данные ограничительные меры используются для обезвреживания угроз национальной безопасности. При этом СБУ действует исключительно в рамках правового поля и оперирует конкретными фактами и доказательной базой", - отметил Дехтяренко.

Дополнение

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что некоторые из "топ-десятки" контрабандистов по которым ввели санкции, незаконно вывозили сигареты с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей через Россию в Украину, а затем в Европу.

Так, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны Украины принял решение о введении персональных санкций в отношении лиц, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

По его словам, "впервые в истории Украины" введены персональные санкции - заблокированы активы и имущество - людей, которых можно назвать "топ-десяткой украинской контрабанды".

Позже Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал имена лиц, против которых были введены санкции.

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