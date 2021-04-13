Щодо всіх фігурантів зі списку “десятки контрабандистів РНБО” відкриті провадження - СБУ

Цитата

“Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення щодо яких було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, повідомляємо наступне: щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами”, — повідомив Дехтяренко.

Деталі

За його словами, про деталі справ СБУ повідомить одразу, коли це дозволять процесуальні норми й розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню.

“Окремо зазначаємо, що Служба безпеки здійснює системну роботу із захисту національних інтересів України, в тому числі у сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої „десятки контрабандистів“. Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою”, — зазначив Дехтяренко.

Доповнення

Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що деякі з “топ-десятки” контрабандистів щодо яких запровадили санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через Росію в Україну, а потім до Європи.



Так, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.

Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.