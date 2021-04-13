Щодо всіх фігурантів зі списку “десятки контрабандистів РНБО” відкриті провадження - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Щодо усіх фігурантів справи так званої “десятки контрабандистів РНБО” відкриті кримінальні провадження. Про це журналісту УНН повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Цитата
“Стосовно фігурантів санкційного списку, рішення щодо яких було прийнято на засіданні РНБО в рамках боротьби з контрабандою, повідомляємо наступне: щодо них раніше було відкрито низку відповідних кримінальних проваджень. Вони розслідуються як СБУ, так і іншими правоохоронними органами”, — повідомив Дехтяренко.
Деталі
За його словами, про деталі справ СБУ повідомить одразу, коли це дозволять процесуальні норми й розголошення цих відомостей не нашкодить розслідуванню.
“Окремо зазначаємо, що Служба безпеки здійснює системну роботу із захисту національних інтересів України, в тому числі у сфері економічної безпеки. Саме матеріали СБУ лягли в основу рішень РНБО, зокрема, і щодо запровадження санкцій проти так званої „десятки контрабандистів“. Дані обмежувальні заходи використовуються для знешкодження загроз національній безпеці. При цьому СБУ діє виключно в рамках правового поля і оперує конкретними фактами і доказовою базою”, — зазначив Дехтяренко.
Доповнення
Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що деякі з “топ-десятки” контрабандистів щодо яких запровадили санкції, незаконно вивозили сигарети з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через Росію в Україну, а потім до Європи.
Так, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада нацбезпеки і оборони України прийняла рішення щодо запровадження персональних санкцій щодо осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
З його слів, “вперше в історії України” запроваджено персональні санкції — заблоковані активи та майно — осіб, яких можна назвати “топ-десяткою української контрабанди”.
Пізніше Секретар РНБО Олексій Данілов назвав імена осіб, проти яких було введено санкції.