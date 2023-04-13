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Что в пасхальной корзине подорожало больше всего - ответ Минагрополитики

Что в пасхальной корзине подорожало больше всего - ответ Минагрополитики

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В пасхальной корзине по сравнению с 2022 годом, кроме куриных яиц, подорожали свинина и молочные продукты. Больше всего выросла стоимость яиц - вдвое. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Цитата

"Если мы посмотрим на цены на сегодня и какие они были год назад,... то имеем следующую ситуацию: больше всего подорожали яйца. Это в принципе продукт такой, который больше всего подорожал во всем продуктовом наборе. Здесь действительно есть подорожание практически в два раза. Ожидаем, что уже после Пасхи начнется снижение цен на яйца. Фактически уже последнюю неделю даже подешевели на 7%", - отметил Высоцкий.

Таким образом, констатировал чиновник, этот тренд уже начался и дальше будет продолжаться.

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"Есть определенное подорожание свинины, соответственно, мясных продуктов, где подорожание составляет в пределах 30%,.. 30-35%. Другие продукты фактически так существенно не выросли в цене, учитывая нашу инфляцию, которая была почти 30%, то они даже подорожали меньше. Если берем ту же паску, соответственно, муку - за год всего подорожало на менее чем 10%, если мы берем молочные продукты - также за год мы видим подорожание в пределах 10%. Аналогичная ситуация с другими продуктами", - отметил замминистра.

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Что касается мясных продуктов, то, по словам Высоцкого, также ожидается определенное удешевление. "Снижение на порядка 5-7% ожидается ближе к концу весны. А дальше все будет зависеть, какая будет ситуация с зерновыми, новым урожаем и кормами. Надеемся на благоприятный погодный фактор, на благоприятную ситуацию, если так, то тогда также и цены будут стабильные на мясные продукты", - отметил замглавы Минагрополитики.

Напомним

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 2,2%, в годовом измерении - на 26,8%. Больше всего за месяц (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8% выросли цены на яйца, также на 1-0,4% подорожали и безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.

Украинские Национальные Новости

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