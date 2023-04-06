У скільки обійдеться паска домашньої випічки - аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом цього року становитиме близько 175 грн за 1 кг. Такі підрахунки сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, пише УНН.
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"В цілому, за розрахунками, собівартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом складе становитиме 175 грн за 1 кг", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як правило, для рецепту традиційної домашньої паски необхідні наступні продукти: яйця, цукор, цукати, родзинки, дріжджі, молоко, борошно, сметана, вершкове масло, цедра апельсину та ванільний цукор. Вагові родзинки та цукати цього року в супермаркетах коштують в середньому 169 грн/кг та 259 грн/кг відповідно. Борошно в середньому вартує 27,90 грн за кілограм, цукор — 23,90 грн/кг, сметана об’ємом 400 г — 31,90 грн, а пляшка чи пакет молока жирністю 2,5% — 29,90 грн, вказують фахівці сервісу.
100 грамів дріжджів в середньому коштують у супермаркетах 14 грн, а ванільний цукор близько 2-х гривень за 10 грамів.
Що стосується дрібничок для декору, які знадобляться для оздоблення пасок та яєць, тут вже ціни різняться та залежать від різновиду прикрас. Декоративна кондитерська присипка, якою зазвичай прикрашають паски, посипаючи її на глазур, нині вартує від 15 грн за 100 грн. Водночас глазур можна придбати по мінімальній ціні від 10,90 грн за 75 г.
У 2023 році в порівнянні з минулим роком найбільше вражає, як зауважують, вартість одного з головного символічного продукту свята - яєць, які подорожчали понад вдвічі та коштують нині в середньому 70 грн за десяток. Проте з позитивного зазначають, що ціни на цей продукт в останні кілька місяців стабілізувалися. Зокрема, як вказують фахівці сервісу, напередодні свят в магазинах ритейлерів можна очікувати традиційні знижки та акції.
Довідково
Аналіз заснований на цінах у столичних супермаркетах у квітні.
Нагадаємо
За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна великоднього кошика у 2023 році на родину з 4-х осіб коштуватиме близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік.