Во сколько обойдется паска домашней выпечки - анализ

Цитата

"В целом, по расчетам, себестоимость паски домашней выпечки по традиционному рецепту составит 175 грн за 1 кг", - говорится в сообщении.

Детали

Как правило, для рецепта традиционной домашней паски необходимы следующие продукты: яйца, сахар, цукаты, изюм, дрожжи, молоко, мука, сметана, сливочное масло, цедра апельсина и ванильный сахар. Весовой изюм и цукаты в этом году в супермаркетах стоят в среднем 169 грн/кг и 259 грн/кг соответственно. Мука в среднем стоит 27,90 грн за килограмм, сахар — 23,90 грн/кг, сметана объемом 400 г — 31,90 грн, а бутылка или пакет молока жирностью 2,5% — 29,90 грн, указывают специалисты сервиса.

100 граммов дрожжей в среднем стоят в супермаркетах 14 грн, а ванильный сахар около 2-х гривен за 10 граммов.

Что касается мелочей для декора, которые понадобятся для украшения куличей и яиц, здесь уже цены различаются и зависят от разновидности украшений. Декоративная кондитерская присыпка, которой обычно украшают паски, посыпая ее на глазурь, сейчас стоит от 15 грн за 100 грн. В то же время глазурь можно приобрести по минимальной цене от 10,90 грн за 75 г.

В 2023 году по сравнению с прошлым годом больше всего впечатляет, как указывают, стоимость одного из главного символического продукта праздника - яиц, которые подорожали более чем вдвое и стоят сейчас в среднем 70 грн за десяток. Однако из положительного отмечают, что цены на этот продукт в последние несколько месяцев стабилизировались. В частности, как сообщают специалисты сервиса, в канун праздников в магазинах ритейлеров можно ожидать традиционные скидки и акции.

Справочно

Анализ основан на ценах в столичных супермаркетах в апреле.

Напомним

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, цена пасхальной корзины в 2023 году на семью из 4-х человек будет стоить около 1208,78 грн, то есть на 24,4 % дороже, чем в прошлом году.