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Великдень 2023: пасхальний кошик коштуватиме на 24,4 % дорожче, ніж торік

Великдень 2023: пасхальний кошик коштуватиме на 24,4 % дорожче, ніж торік

Київ • УНН

 • 1077781 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна пасхального кошика у 2023 році на родину з 4-х осіб коштуватиме близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий самий набір продуктів був за ціною 972 грн, передає УНН з посиланням на сайт ННЦ "Інституту аграрної економіки".

Цитата

"За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, 2023 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн", - повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Деталі

За словами Лупенка "вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) – складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8 % більше вартості паски 2022 року".

Він пояснив, що таке підвищення зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92 %), цукор (+20,5 %), масло вершкове (21,9 %) та ізюм (+16,7 %).

"Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки", - зазначив Лупенко.

Також Юрій Лупенко зазначив: "У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92 % і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4 %–38,4 % порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року".

"Найдорожчими складовими великоднього кошика, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) – до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31 %, домашньої ковбаси – на 9,4 %, а сала – на 38,4 %", - зауважив він.

Академік НААН зауважив, що серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за вершкове масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

До цього, ціна хріну (250 г) складе 16 грн (14–22 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) – 2 грн, зазначив академік.

"У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9 % перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн", - зауважив Юрій Лупенко.

"За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку)", - зауважив Лупенко.

Доповнення

Лупенко пояснив, що "зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах".

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