Пасха 2023: пасхальная корзина будет стоить на 24,4 % дороже, чем в прошлом году

Цитата

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, в 2023 году традиционные пасха, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1208,78 грн, то есть на 24,4 % дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн", - сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко.

Детали

По словам Лупенко "стоимость основной составляющей пасхальной корзины – кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит 169,88 грн за 1 кг, что на 26,8 % больше стоимости кулича 2022 года".

Он объяснил, что такое повышение обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (+92 %), сахар (+20,5 %), масло сливочное (21,9 %) и изюм (+16,7 %).

"Цены на муку и дрожжи остались на уровне прошлого года. В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки", - отметил Лупенко.

Также Юрий Лупенко отметил: "В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92 % и составила в среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4 %–38,4 % по сравнению с уровнем цен начала апреля прошлого года".

"Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) – до 110 грн из расчета 210-300 грн за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31 %, домашней колбасы – на 9,4 %, а сала – на 38,4 %", - отметил он.

Академик НААН отметил, что среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за сливочное масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

К этому, цена хрена (250 г) составит 16 грн (14–22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символической является стоимость соли (100-150 г) – 2 грн, отметил академик.

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, – ее стоимость возрастет до 1463,28 грн. Это на 20,9 % превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн", - отметил Юрий Лупенко.

"За бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 120 грн (80-135 грн за бутылку)", - отметил Лупенко.

Дополнение

Лупенко пояснил, что "рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван следствием военных действий – существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах".