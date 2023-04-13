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Що у великодньому кошику подорожчало найбільше - відповідь Мінагрополітики

Що у великодньому кошику подорожчало найбільше - відповідь Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 1251354 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. У великодньому кошику в порівнянні з 2022 роком, окрім курячих яєць, подорожчали свинина і молочні продукти. Найбільше зросла вартість яєць - вдвічі. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.

Цитата

"Якщо ми подивимося на ціни на сьогодні і які вони були рік тому,.. то маємо наступну ситуацію: найбільше подорожчали яйця. Це в принципі продукт такий, який найбільше подорожчав в усьому продуктовому наборі. Тут дійсно є здорожчання практично в два рази. Очікуємо, що вже після Великодня розпочнеться зниження цін на яйця. Фактично вже останній тиждень навіть подешевшали на 7%", - зазначив Висоцький.

Таким чином, констатував посадовець, цей тренд вже почався і далі буде продовжуватися.

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"Є певне здорожчання свинини, відповідно, м'ясних продуктів, де здорожчання становить у межах 30%,.. 30-35%. Інші продукти фактично так суттєво не зросли в ціні, враховуючи нашу інфляцію, яка була майже 30%, то вони навіть здорожчали менше. Якщо беремо ту саму паску, відповідно, борошно - за рік всього здорожчало на менше ніж 10%, якщо ми беремо молочні продукти - також за рік ми бачимо здорожчання у межах 10%. Аналогічна ситуація з іншими продуктами", - зазначив заступник міністра.

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Що стосується м'ясних продуктів, то, зі слів Висоцького, також очікується певне здешевшання. "Зниження на близько 5-7% очікується ближче до кінця весни. А далі все буде залежати, яка буде ситуація з зерновими, новим урожаєм і кормами. Надіємося на сприятливий погодний фактор, на сприятливу ситуацію, якщо так, то тоді також і ціни будуть стабільні на м'ясні продукти", - зауважив заступник голови Мінагрополітики.

Нагадаємо

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у березні зросли на 2,2%, у річному вимірі - на 26,8%. Найбільше за місяць (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8% зросли ціни на яйця, також на 1-0,4%подорожчали і безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби. Водночас на 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.

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