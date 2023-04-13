Ціни на яйця вже знизилися на 7% - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Ціни на яйця, напередодні свята Великодня, знизилися на 7%. Про це в ефірі телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.
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"Протягом останнього тижня ціна на яйця вже впала на 7%, і ця тенденція продовжуватиметься", - розповів Висоцький, якого цитує пресслужба Мінагрополітики.
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Посадовець зауважив, що поступово птахівництво в Україні відновлюється, і це вплине на стабілізацію цін на м'ясо птиці і яйця.
Він нагадав, що подорожчання яєць торік спровокувало кілька факторів: руйнування окупантами великих птахофабрик, зокрема найбільшої в Україні – в Чорнобаївці, інфляція та енергетична криза.
Нагадаємо
Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у березні зросли на 2,2%, у річному вимірі - на 26,8%. Найбільше за місяць (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8% зросли ціни на яйця, також на 1-0,4%подорожчали і безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, риба та продукти з риби. Водночас на 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.