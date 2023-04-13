Цены на яйца уже снизились на 7% - Минагрополитики

Цитата

"В течение последней недели цена на яйца уже упала на 7%, и эта тенденция будет продолжаться", - рассказал Высоцкий, которого цитирует пресс-служба Минагрополитики.

Детали

Чиновник отметил, что постепенно птицеводство в Украине восстанавливается, и это повлияет на стабилизацию цен на мясо птицы и яйца.

Он напомнил, что подорожание яиц в прошлом году спровоцировало несколько факторов: разрушение оккупантами крупных птицефабрик, в частности крупнейшей в Украине – в Чернобаевке, инфляция и энергетический кризис.

Напомним

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 2,2%, в годовом измерении - на 26,8%. Больше всего за месяц (на 17,3%) подорожали овощи. На 1,8% выросли цены на яйца, также на 1-0,4% подорожали и безалкогольные напитки, мясо и мясопродукты, хлеб, макаронные изделия, молоко и молочные продукты, масло, сахар, фрукты, рыба и продукты из рыбы. В то же время на 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, сало.