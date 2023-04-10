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Харчові барвники, глазур та шоколадні яйця: скільки коштує декор Великоднього кошика

Харчові барвники, глазур та шоколадні яйця: скільки коштує декор Великоднього кошика

Київ • УНН

 • 716992 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Багато українців вже готуються до свята та купують товари до Великоднього столу. Так, користуються попитом харчові барвники. Середній чек на них становить 330 грн і це на 43% більше, ніж минулого року, передає УНН.

Деталі

Затребуваний кондитерський декор, середній чек на який дорівнює 300 грн. Вартість кондитерського декору у порівнянні з минулим роком майже не змінилася.

Купують також кондитерську глазур. Середній чек на неї – 310 грн. Не обходиться і без форм для випічки. На них, в середньому, витрачають 530 грн і це на 36% більше, ніж минулого року.

Середній чек на плетені корзини дорівнює 710 грн, це на 61% вище ніж минулого року. Для наповнення корзини замовляють ковбасні та м’ясні вироби, шоколадні яйця, цукерки, кекси. На ковбасні та м’ясні вироби, в середньому, українці витрачають 510 грн і це на 25% менше, ніж минулоріч. Середній чек на шоколадні яйця – 630 грн, цукерки – 530 грн, кекси – 640 грн.

Актуальні також і прикраси та подарункові набори, зокрема великодні підставки, великодні зайчата, набір для писанкарства, тощо. Середній чек на подібні товари становить 420 грн.

Нагадаємо

За підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, ціна пасхального кошика у 2023 році на родину з 4-х осіб коштуватиме близько 1208,78 грн, тобто на 24,4 % дорожче, ніж торік, коли такий самий набір продуктів був за ціною 972 грн.

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