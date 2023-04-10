Пищевые красители, глазурь и шоколадные яйца: сколько стоит декор Пасхальной корзины

Детали

Востребован кондитерский декор, средний чек на который равен 300 грн. Стоимость кондитерского декора по сравнению с прошлым годом почти не изменилась.

Покупают также кондитерскую глазурь. Средний чек на нее – 310 грн. Не обходится и без форм для выпечки. На них, в среднем, тратят 530 грн и это на 36% больше, чем в прошлом году.

Средний чек на плетеные корзины равен 710 грн, это на 61% выше чем в прошлом году. Для наполнения корзины заказывают колбасные и мясные изделия, шоколадные яйца, конфеты, кексы. На колбасные и мясные изделия, в среднем, украинцы тратят 510 грн и это на 25% меньше, чем в прошлом году. Средний чек на шоколадные яйца – 630 грн, конфеты – 530 грн, кексы – 640 грн.

Актуальны также и украшения и подарочные наборы, в частности пасхальные подставки, пасхальные зайчата, набор для писанкарства и тому подобное. Средний чек на подобные товары составляет 420 грн.

Напомним

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, цена пасхальной корзины в 2023 году на семью из 4-х человек будет стоить около 1208,78 грн, то есть на 24,4 % дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов был по цене 972 грн.