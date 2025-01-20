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СБУ задержала бывшего заместителя министра социальной политики Лебедцова - источник

СБУ задержала бывшего заместителя министра социальной политики Лебедцова - источник

Киев  •  УНН

 • 5331 просмотра

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СБУ задержала бывшего заместителя министра соцполитики Бориса Лебедцова по подозрению в нанесении ущерба государству на 24 млн грн. Должностное лицо заключило несанкционированную сделку на закупку компьютеров без надлежащих согласований.

СБУ предъявила обвинение бывшему заместителю министра Борису Лебедцову в нанесении ущерба государственному бюджету в размере более 24 млн грн. Сообщает УНН со ссылкой на источники.

По информации источников УНН, речь идет о Борисе Лебедцове. Из-за действий должностного лица государственный бюджет понес убытки в размере более 24 млн грн. 

Согласно материалам дела, во время полномасштабного вторжения Лебедцов заключил с коммерческим предприятием несанкционированное соглашение о закупке компьютеров для центрального аппарата министерств без надлежащих обоснований, согласований и с нарушением законодательства.

Соглашение не соответствовало целям и задачам проекта сотрудничества со Всемирным банком, в рамках которого должна была осуществляться закупка компьютерной техники, и не была согласована с Минцифры.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Лебедцову о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная небрежность). Ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Были задержаны два сообщника, которые планировали ликвидировать должностное лицо в ближайшее время. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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