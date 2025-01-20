СБУ затримало ексзаступника міністра соцполітики Лебедцова - джерело
Київ • УНН
СБУ затримала колишнього заступника міністра соцполітики Бориса Лебедцова за підозрою у завданні збитків державі на 24 млн грн. Посадовець уклав несанкціоновану угоду на закупівлю комп'ютерів без належних погоджень.
СБУ повідомила про підозру колишньому заступнику міністра Борису Лебедцову через завдання державному бюджету збитків на понад 24 млн грн. Пише УНН з посиланням на джерела.
За інформацією джерел УНН йдеться про Бориса Лебедцова. Через дії посадовця державний бюджет зазнав збитків на понад 24 млн грн.
За матеріалами справи, під час повномасштабного вторгнення Лебедцов уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерств без належних обґрунтувань, погоджень та з порушенням законодавства.
Угода не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у рамках якого мала здійснюватися закупівля комп’ютерної техніки, і не була погоджена з Мінцифри.
На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Лебедцову про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Йому загрожує від двох до пʼяти років увʼязнення з позбавленням права займати певні посади.
Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.
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