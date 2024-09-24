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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове задержан предатель, который наводил российские ракеты на свою бригаду - СБУ

В Харькове задержан предатель, который наводил российские ракеты на свою бригаду - СБУ

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 07:59  •  10939 просмотра

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В Харькове задержан агент РФ, который планировал скорректировать удар по подразделению своей бригады ВСУ. 45-летний мужчина был завербован российской разведкой и готовился сбежать в РФ, где планировал воевать против Украины.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала в Харькове предателя, который наводил российские ракеты на свою бригаду ВСУ и готовился бежать в рф, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала еще одного агента рф в Харькове. Им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка рф. По указанию оккупантов фигурант должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессора, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины", - говорится в сообщении.

Для наведения огня, как указано, фигурант обозначил "нужные" локации на гугл-карте и отправил соответствующий скриншот своему российскому куратору.

Также агент, как сообщается, провел доразведку вблизи боевых позиций украинской ПВО, которую рашисты надеялись "обойти" во время ракетной атаки.

"По инструкции военной разведки рф перед вражеским обстрелом предатель должен был прибыть в определенное место на передовой, а оккупанты - создать для него "коридор" для перехода линии фронта", - говорится в сообщении.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и как только задокументировали преступные действия агента, то, как указано, задержали его на этапе подготовки к "эвакуации" в россию.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу за планирование "блицкрига" по захвату Харькова11 сентября 2024, 13:06 • 15056 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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