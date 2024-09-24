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У Харкові затримано зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду - СБУ

У Харкові затримано зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду - СБУ

Київ • УНН

 • 24620 перегляди

У Харкові затримано агента рф, який планував скоригувати удар по підрозділу своєї бригади ЗСУ. 45-річний чоловік був завербований російською розвідкою і готувався втекти до РФ, де планував воювати проти України.

Служба безпеки України повідомила, що затримала у Харкові зрадника, який наводив російські ракети на свою бригаду ЗСУ та готувався втекти до рф, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки затримала ще одного агента рф у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала воєнна розвідка рф. За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла "евакуювати" агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України", - ідеться у повідомленні.

Для наведення вогню, як вказано, фігурант позначив "потрібні" локації на гугл-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору.

Також агент, як повідомляється, провів дорозвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися "обійти" під час ракетної атаки.

"За інструкцією воєнної розвідки рф перед ворожим обстрілом зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти – створити для нього "коридор" для переходу лінії фронту", - ідеться у повідомленні.

Утім співробітники СБУ спрацювали на випередження і як тільки задокументували злочинні дії агента, то, як вказано, затримали його на етапі підготовки до "евакуації" в росію.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ повідомила про підозру російському генералу за планування "бліцкригу" із захоплення Харкова11.09.24, 16:06 • 15281 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kharkivХарків

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