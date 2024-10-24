СБУ задержала блогера и военную, которые передавали данные о ВСУ через Telegram

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области разоблачили двух агентов фсб, которые собирали координаты позиций ВСУ. Радиотелеграфистку завербовали через обещание отношений, а блогер администрировал вражеский Telegram-канал.

Правоохранители разоблачили еще двух корректировщиков фсб в Харьковской области, одна из них - контрактница воинской части - была завербована россиянином из-за предложения «близких отношений». Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Как сообщается, приспешники рф собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.

Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, дислоцирующейся в Харьковской области. Она работала радиотелеграфисткой.

Женщину завербовали через Telegram-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения.

Как указали в СБУ, она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.

"Сливала" локации Сил обороны: в Харькове задержана вражеская информаторша7 октября 2024, 10:10 • 12737 просмотров

Еще одним приспешником рф оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал Телеграм-канал фсб. Он выкладывал на вражеском интернет-ресурсе геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра.

Кроме того, блогер призвал своих подписчиков участвовать в распространении информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Сейчас подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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