СБУ задержала блогера и военную, которые передавали данные о ВСУ через Telegram
Киев • УНН
В Харьковской области разоблачили двух агентов фсб, которые собирали координаты позиций ВСУ. Радиотелеграфистку завербовали через обещание отношений, а блогер администрировал вражеский Telegram-канал.
Правоохранители разоблачили еще двух корректировщиков фсб в Харьковской области, одна из них - контрактница воинской части - была завербована россиянином из-за предложения «близких отношений». Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Как сообщается, приспешники рф собирали координаты пунктов управления, укрепрайонов и огневых позиций украинских воинов.
Одной из информаторов была 35-летняя контрактница воинской части, дислоцирующейся в Харьковской области. Она работала радиотелеграфисткой.
Женщину завербовали через Telegram-каналы, где на нее вышел представитель фсб, который выдавал себя за «рядового» гражданина и предложил близкие отношения.
Как указали в СБУ, она использовала свое служебное положение, чтобы собирать локации Сил обороны в Харькове и прилегающих территориях. Также самостоятельно обходила город, где скрыто фиксировала расположение украинских защитников.
"Сливала" локации Сил обороны: в Харькове задержана вражеская информаторша7 октября 2024, 10:10 • 12737 просмотров
Еще одним приспешником рф оказался прокремлевский блогер из Купянского района, который администрировал Телеграм-канал фсб. Он выкладывал на вражеском интернет-ресурсе геолокации украинских войск вблизи прифронтового райцентра.
Кроме того, блогер призвал своих подписчиков участвовать в распространении информации о местах базирования и перемещения Сил обороны на Купянском направлении.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).
Сейчас подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.