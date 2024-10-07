"Сливала" локации Сил обороны: в Харькове задержана вражеская информаторша
Киев • УНН
СБУ разоблачила 44-летнюю женщину, которая передавала в Телеграмм информацию о локации Сил обороны Украины. Ей грозит до 8 лет заключения за несанкционированное распространение данных о ВСУ.
Правоохранители разоблачили жительницу Харькова, которая распространяла данные о местах дислокации и перемещения украинских защитников. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает СБУ.
Детали
По данным СБУ, 44-летняя местная жительница, которая работает в сфере общественного транспорта, «сливала» в один из Телеграмм-каналов локации Сил обороны. Прежде всего речь идет о местах сосредоточения и маршрутах движения украинских защитников, а также местах их временного пребывания.
Во время выполнения служебных обязанностей женщина скрыто фиксировала время и места, где находились военнослужащие отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины.
В режиме онлайн она готовила текстовые сообщения с указанием локаций Сил обороны. Затем публиковала закрытые сведения в Телеграмм-канале, который российские спецслужбы использовали для сбора разведданных о дислокации подразделений ВСУ.
Правоохранители задержали женщину в собственном доме. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами преступлений.
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении и расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет лишения свободы.
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