Дезертир, который сбежал с поля боя и «сливал» позиции ВСУ под Бахмутом, получил 16 лет тюрьмы

К 16 годам тюремного заключения приговорили бывшего контрактника одной из воинских частей, который был агентом фсб. Он шпионил за украинскими войсками, которые вели бои под Бахмутом Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Сотрудники СБУ задержали российского агента, который шпионил за ВСУ в Донецкой области в марте 2023 года. Им оказался 29-летний бывший контрактник одной из воинских частей Украины, который в первый день полномасштабной войны сбежал с места службы и скрывался на прифронтовой территории.

Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник фсб и предложил сотрудничество в обмен на деньги. Чтобы не «засветиться» во время выполнения вражеских задач, агент «втемную» привлек своего знакомого к сбору информации о местах временного базирования и маршрутах движения Сил обороны.

Больше всего врага интересовали ориентировочные координаты огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держала под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, атаковавших Бахмут.

Также агент разведывал информацию о последствиях вражеских обстрелов по территории района.

Для коммуникации с российской спецслужбой мужчина использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Кроме текстовых СМС, он передавал информацию в виде голосовых сообщений.

По материалам следствия Службы безопасности суд признал бывшего контрактника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Учитывая непогашенную судимость за незаконное хранение оружия, ему назначено до 16 лет лишения свободы - рассказали в СБУ.

Также установлена личность сотрудника фсб, который курировал агента. Сейчас правоохранители проверяют разведактивность российского спецслужбиста на разных направлениях его подрывной деятельности против Украины.

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