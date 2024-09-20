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Дезертир, який втік з поля бою і "зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 16 років тюрми

Дезертир, який втік з поля бою і "зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 16 років тюрми

Київ • УНН

 • 14607 перегляди

Колишній контрактник ЗСУ, який дезертирував та шпигував для фсб, отримав 16 років ув'язнення. Він передавав інформацію про позиції української артилерії під Бахмутом через анонімний месенджер.

До 16 років тюремного ув'язнення засудили колишнього контрактника однієї з військових частин, який був агентом фсб. Він шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом Донецької області. Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі 

Співробітники СБУ затримали російського агента, який шпигував за ЗСУ на Донеччині у березні 2023 року. Ним виявився 29-річний колишній контрактник однієї з військових частин України, який у перший день повномасштабної війни втік з місця служби і переховувався на прифронтовій території.

Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник фсб і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Щоб не "засвітитися" під час виконання ворожих завдань, агент "втемну" залучив свого знайомого до збирання інформації про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони.

Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут.

Також агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району.

Для комунікації з російською спецслужбою чоловік використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових СМС, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень.

За матеріалами слідства Служби безпеки суд визнав колишнього контрактника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану);
  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ураховуючи непогашену судимість за незаконне зберігання зброї, йому призначено до 16 років позбавлення волі

- розповіли в СБУ. 

Також встановлено особу співробітника фсб, який курував агента. Наразі правоохоронці перевіряють розвідактивність російського спецслужбіста на різних напрямках його підривної діяльності проти України.

В Одесі затримали дезертира, який підпалив автівку військової 12.07.24, 18:52 • 21230 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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