В Одессе разоблачили мужчину, который на заказ поджег машину, которая принадлежала военной. Об этом пишет УНН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

Следователи выяснили, что ночью 23 июня в Пересыпском районе Одессы злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег припаркованный во дворе дома Mercedes-Benz, принадлежавший военной.

Горящую машину он сфотографировал, чтобы отправить подтверждение выполненного задания заказчику, и скрылся с места совершения преступления.

Правоохранители установили, что преступление совершил 28-летний горожанин, который самовольно оставил воинскую часть, где нес службу по призыву. В марте он был осужден за сделки с наркотиками, за что суд взыскал с него 17 тыс. грн штрафа, а ныне является фигурантом трех уголовных производств, начатых по факту незаконного обращения с оружием, приобретение наркотиков и кражу телефона - резюмировали в Нацполиции.

Правоохранители установили, что преступление совершил 28-летний горожанин, который самовольно оставил воинскую часть, где нес службу по призыву. В марте он был осужден за сделки с наркотиками, за что суд взыскал с него 17 тыс. грн штрафа, а сейчас является фигурантом трех уголовных производств, начатых по факту незаконного обращения с оружием, приобретение наркотиков и кражу телефона.

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Начальник отдела полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1 Игорь Страшной рассказал, что за поджог автомобиля задержанному обещали вознаграждение в размере 80 тысяч гривен.

А впрочем, после его выполнения на банковскую карточку сбросили лишь 937 гривен, а на телефон - сообщение, что он приглашен в столицу "работать" дальше".

Под процессуальным руководством Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона следователи сообщили правонарушителю о подозрении по ч. 2 ст. 263 - ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения, ч. 2 ст. 309 - незаконное приобретение и хранении особо опасного психотропного вещества без цели сбыта, совершенном в течение года после осуждения по этой статье, ч. 4 ст. 185 - кража, совершенная в условиях военного положения, и ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, Уголовного кодекса Украины - рассказали в Нацполиции.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 605 тысяч гривен. Материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним

В июне, в результате совместной операции СБУ и Нацполиции в Одессе задержаны двое мужчин, которые по заданию фсб должны были поджигать автомобили украинских военных