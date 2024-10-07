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"Зливала" локації Сил оборони: у Харкові затримана ворожа інформаторка

Київ • УНН

 • 13058 перегляди

СБУ викрила 44-річну жінку, яка передавала в Телеграм інформацію про локації Сил оборони України. Їй загрожує до 8 років ув'язнення за несанкціоноване поширення даних про ЗСУ.

Правоохоронці викрили жительку Харкова, яка поширювала дані про місця дислокації та переміщення українських захисників. Тепер їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє СБУ.

Деталі

За даними СБУ, 44-річна місцева жителька, яка працює у сфері громадського транспорту, "зливала" в один із Телеграм-каналів локації Сил оборони.  Насамперед мова йде про місця зосередження та маршрути руху українських захисників, а також місця їх тимчасового перебування.

Під час виконання службових обов'язків жінка приховано фіксувала час та місця, де перебували військовослужбовці окремих підрозділів Збройних Сил України.

У режимі онлайн вона готувала текстові повідомлення із зазначенням локацій Сил оборони. Потім публікувала закриті відомості у Телеграм-каналі, який російські спецслужби використовували для збирання розвідданих про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Правоохоронці затримали жінку у власному помешканні. У неї вилучили мобільний телефон із доказами злочинів.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дезертир, який втік з поля бою і "зливав" позиції ЗСУ під Бахмутом, отримав 16 років тюрми20.09.24, 16:29 • 14607 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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