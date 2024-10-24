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СБУ затримала блогера та військову, які передавали дані про ЗСУ через Telegram

Київ • УНН

 • 20107 перегляди

У Харківській області викрили двох агентів фсб, які збирали координати позицій ЗСУ. Радіотелеграфістку завербували через обіцянку стосунків, а блогер адміністрував ворожий Telegram-канал.

СБУ затримала блогера та військову, які передавали дані про ЗСУ через Telegram

Правоохоронці викрили ще двох коригувальників фсб у Харківській області, одна із них - контрактниця військової частини - була завербована росіянином через пропозицію "близьких стосунків". Про це УНН повідомляє із посиланням на СБУ.

Деталі

Як повідомляється, поплічники рф збирали координати пунктів управління, укріпрайонів та вогневих позицій українських воїнів.

Однією із інформаторок була 35-річна контрактниця військової частини, що дислокується у Харківській області. Вона працювала радіотелеграфісткою.

Жінку завербували через Telegram-канали, де на неї вийшов представник фсб, який видавав себе за "пересічного" громадянина і запропонував близькі стосунки.

Як вказали в СБУ, вона використовувала своє службове становище, щоб збирати локації Сил оборони у Харкові та прилеглих територіях. Також самостійно обходила місто, де приховано фіксувала розташування українських захисників.

"Зливала" локації Сил оборони: у Харкові затримана ворожа інформаторка07.10.24, 13:10 • 13061 перегляд

Ще одним поплічником рф виявився прокремлівський блогер з Куп’янського району, який адміністрував Телеграм-канал фсб. Він викладав на ворожому інтернет-ресурсі геолокації українських військ поблизу прифронтового райцентру.

Крім того, блогер закликав своїх підписників долучатися до поширення інформації про місця базування та переміщення Сил оборони на Куп’янському напрямку.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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