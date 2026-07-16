СБУ выявила новые факты применения рф дронов с элементами из обедненного урана
Киев • УНН
СБУ задокументировала два случая использования россией боеприпасов с обедненным ураном в дронах "Герань-2" на Сумщине в апреле 2026 года. Уровень гамма-излучения от осколков превышал природный фон в 8,3 и 10,5 мкЗв/ч.
В Украине задокументировали новые факты применения врагом радиоактивных дронов - с элементами из обедненного урана, сообщили в СБУ в четвер, пишет УНН.
Контрразведка и следователи Службы безопасности задокументировали два новых факта применения рф боеприпасов с элементами из обедненного урана против Украины. Опасные составляющие обнаружены в ударных БпЛА типа "Герань-2", которыми рашисты дважды атаковали Сумщину в апреле 2026 года
Как указано, речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух", которые враг использует в качестве боевой части для своих беспилотников во время массированных обстрелов Украины.
"Во время работы следственно-оперативной группы и специалистов ГСЧС на местах вражеских "прилетов" уровень гамма-излучения от обломков российских дронов с ракетами составлял 8,3 и 10,5 мкЗв/ч. Эти показатели значительно превышают естественный радиационный фон и несут непосредственную угрозу здоровью человека", - отметили в спецслужбе.
По результатам инициированной Службой безопасности экспертизы установлено, что боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Вещество идентифицировано как Уран-234, Уран-235 и Уран-238
После обнаружения и исследования опасных комплектующих были проведены комплексные мероприятия для их нейтрализации.
Следователи Службы безопасности, как указано, осуществляют досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) для установления и привлечения к ответственности рашистов, ответственных за воздушные атаки.
В СБУ указали, что в апреле этого года контрразведка СБУ раскрыла факт использования врагом радиоактивных боеприпасов на Черниговщине.
СБУ: повышенный радиационный фон обнаружили на обломках российского дрона, поражающие элементы - из обедненного урана20.05.26, 10:09 • 4273 просмотра
"Учитывая опасность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БпЛА, ракет и других боевых средств поражения. Ни в коем случае не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь и не перемещайте", - подчеркнули в спецслужбе.
Расследование продолжается под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.