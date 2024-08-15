СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял для ВСУ некачественные FPV-дроны

Правоохранители разоблачили в Украине предпринимателя, который поставил Силам обороны бракованные FPV-дроны. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем. В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тыс. FPV-дронов для нужд ВСУ, который проводил Нетешинский горсовет.

Фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную "разницу" присвоил. "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида.

После проведения аудита и специальной экспертизы на соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.

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На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере) - подытожили в СБУ.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Дополнение

Правоохранители рассказали, что общая стоимость заключенных контрактов составляла 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.

Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.

Напомним

ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки некачественных аптечек для военных на 58,5 млн грн. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за бездействие и мошенничество.