СБУ разоблачила предпринимателя, который поставлял для ВСУ некачественные FPV-дроны
Киев • УНН
Директор частной компании из Киевской области выиграл тендер на 1000 FPV-дронов для ВСУ, но поставил некачественные беспилотники. Подозреваемому грозит до 12 лет заключения за хищение средств в особо крупных размерах.
Правоохранители разоблачили в Украине предпринимателя, который поставил Силам обороны бракованные FPV-дроны. Об этом заявили в СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, сделку организовал директор частной компании из Киевской области, которая специализируется на производстве беспилотных систем. В начале этого года предприниматель выиграл тендер на приобретение 1 тыс. FPV-дронов для нужд ВСУ, который проводил Нетешинский горсовет.
Фигурант искусственно занизил стоимость производства дронов, а полученную "разницу" присвоил. "Накрутка" на каждом беспилотнике составляла от 4 до 7,5 тыс. грн, в зависимости от его вида.
После проведения аудита и специальной экспертизы на соответствие техническим требованиям товара правоохранители получили дополнительные подтверждения преступной деятельности предпринимателя.
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На основании доказательной базы ему объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения в особо крупном размере)
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Дополнение
Правоохранители рассказали, что общая стоимость заключенных контрактов составляла 16,4 млн грн, из которых, по данным следствия, владелец компании-производителя украл почти треть.
Для реализации схемы подрядчики установили на беспилотники навигационное оборудование низкого качества. Речь идет о видеокамерах и видеопередатчиках, которые не соответствовали заявленным требованиям к техническим характеристикам БпЛА.
Напомним
ГБР сообщило о подозрении организаторам закупки некачественных аптечек для военных на 58,5 млн грн. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы за бездействие и мошенничество.