Более 1,5 млрд грн убытков: разоблачили 28 служащих причастных к хищению средств выделенных на оборону

Правоохранители Украины совместно с руководством Минобороны и ВСУ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что общая сумма убытков государству составляет более 1,5 млрд грн.

По данным следствия, к хищению средств причастны служащие Минобороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины.

По результатам следственных действий сообщили о подозрении 28 лицам, из них 9 - в составе организованных преступных групп.

25 млн грн збитків на закупівлі військової форми: у Києві повідомили про підозру посадовцю військової частини

Среди подозреваемых - начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.

Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приемки некачественной форменной одежды для ВСУ, подделку и использование поддельных документов.

Одному из подозреваемых - начальнику Главного управления Минобороны инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию - добавляют в Офисе генерального прокурора.

Также правоохранители провели более 65 обысков в учреждениях, организациях по всей территории Украины (Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

В ОГПУ отметили, что это уже вторая масштабная спецоперация правоохранителей по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним,

Детективы БЭБ обнаружили 4,7 млн евро неучтенной наличности у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

На Прикарпатті правоохоронець за 10 тис. доларів переправляв ухилянтів до Румунії