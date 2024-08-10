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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 1,5 млрд грн убытков: разоблачили 28 служащих причастных к хищению средств выделенных на оборону

Более 1,5 млрд грн убытков: разоблачили 28 служащих причастных к хищению средств выделенных на оборону

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 17:22  •  8622 просмотра

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Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств на нужды обороны. 28 человек подозреваются в причастности к преступлениям, общая сумма ущерба составляет более 1,5 млрд грн.

Правоохранители Украины совместно с руководством Минобороны и ВСУ провели спецоперацию по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных на нужды обороны Украины. Об этом заявили в Офисе генпрокурора Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве подчеркивают, что общая сумма убытков государству составляет более 1,5 млрд грн.

По данным следствия, к хищению средств причастны служащие Минобороны, воинских частей, ТЦК и СП, областных военных администраций и городских советов, а также директора предприятий во многих регионах Украины.

По результатам следственных действий сообщили о подозрении 28 лицам, из них 9 - в составе организованных преступных групп. 

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Среди подозреваемых - начальник одного из управлений Министерства обороны Украины, начальник ТЦК и СП в Донецкой области, более 7 сотрудников воинских частей в Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Черкасской областях, 5 служащих городских советов на Полтавщине и Днепропетровщине, а также представители коммерческих структур.

Подозреваемым инкриминируют растрату и завладение бюджетными средствами при закупках товаров по завышенным ценам и завышение стоимости работ, ненадлежащее исполнение обязанностей, служебную халатность при осуществлении приемки некачественной форменной одежды для ВСУ, подделку и использование поддельных документов.

Одному из подозреваемых - начальнику Главного управления Минобороны инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Зная о наличии госконтракта, он заключил дополнительное соглашение и безосновательно перечислил государственные средства предприятию

- добавляют в Офисе генерального прокурора. 

Также правоохранители провели более 65 обысков в учреждениях, организациях по всей территории Украины (Западном, Центральном, Южном и Восточном регионах).

В ОГПУ отметили, что это уже вторая масштабная спецоперация правоохранителей по разоблачению организаторов и участников преступных схем по хищению бюджетных средств, выделенных для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины. 

Напомним,

Детективы БЭБ обнаружили 4,7 млн евро неучтенной наличности у бухгалтера компании-поставщика продуктов для Минобороны в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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