25 млн грн убытков на закупке военной формы: в Киеве сообщили о подозрении должностному лицу воинской части

В Киеве полиция сообщила о подозрении начальнику вещевой службы воинской части, который принял на баланс зимнюю форму, которая не соответствует установленным нормам. Таким образом он нанес 25 млн грн убытков на закупке военной формы. Об этом заявили в Нацполиции Киева, передает УНН.

Детали

Следователи выяснили, что в 2022 году между воинской частью и частной компанией был заключен договор на поставку форменной одежды. Средства на закупку были выделены решением Киевского городского совета.

При приеме формы на баланс воинской части начальник вещевой службы не проверил соответствие товара определенным Министерством обороны стандартам. Поэтому были допущены убытки в 25 млн грн.

Сейчас следователи полиции сообщили служащему о подозрении по ч. 4 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Следствие продолжается под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона - заявили правоохранители.

Дополнение

В свою очередь, поставщик обвиняется в соучастии в нанесении ущерба в 25 млн грн и легализации трех миллионов гривен.

В отношении предпринимателя, который осуществлял поставки, Деснянским районным судом г. Киева уже устанавливается мера ответственности по ч. 1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины - заявили в Нацполиции.

Напомним,

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