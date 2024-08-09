На Прикарпатье правоохранитель за 10 тыс. долларов переправлял уклонистов в Румынию

На Прикарпатье работники ГБР во взаимодействии с СБУ разоблачили схему переправки через границу мужчин призывного возраста, которую организовал местный милиционер. Об этом УНН пишет со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Правоохранитель из Прикарпатья, привлекая двух гражданских жителей Ивано-Франковской области, организовал схему переправки мужчин призывного возраста в Румынию.

ГБР сообщает, что с желающих попасть в Европу, нелегально пересекая границу, мужчина брал по 10 тыс. долларов. Сообщники правоохранителя подвозили мужчин автомобилем к линии границы за пределами пропускных пунктов в Черновицкой области, далее они показывали им как пешком перейти в Румынию.

Задокументирована переправка через границу по такой схеме по меньшей мере трех человек.

Правоохранителю и двум его сообщникам сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу мужчин призывного возраста (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

Во время обысков у фигурантов было изъято 20 тыс. долларов, незарегистрированное оружие, боеприпасы, а также два автомобиля, в которых перевозили уклонистов. Двум злоумышленникам уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним

На днях пограничники задержали группу мужчин, которые пытались нелегально выехать из Украины через реку Тиса. Нарушители заплатили переправщикам около 3,5 тысяч долларов за попытку незаконного пересечения границы.

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